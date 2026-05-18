セザンヌ化粧品は7月上旬より、「パールグロウハイライト」をリニューアルし、ウォータープルーフで長時間ラインキープする下まぶた用アイライナー「アンダーアイライナー」から新色を先行発売します。■ 「セザンヌパールグロウハイライトN」全2色（03 オーロラミント、05 ムーンベージュ）／価格：748円パールグロウハイライトがリニューアル登場。中粒パールと小粒パールをメインにブレンドすることで毛穴の凹凸カバーと、肌