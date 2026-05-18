土俵際、崖っぷちだ。現地５月17日に開催されたプレミアリーグ第37節で、降格圏の18位に沈むウェストハムは、14位のニューカッスルと敵地で対戦。１−３で敗れた結果、勝点２差で17位のトッテナムが19日にチェルシーに勝てば、次の最終節を前に２部行きが決まる状況となった。仮にトッテナムが引き分けても、得失点で13下回っているため降格はほぼ確実だ。ニューカッスル戦では非常に厳しい現実を突きつけられた。開始15分で