¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛIVE¥ì¥¤¡¢À¶Á¿¤Ê¹õÈ±¥ï¥ó¥ì¥ó¥Ü¥Ö¤ËÊÑ¿È¡ª①～④¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥ì¥¤¡¢FRUITS ZIPPER¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎREI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤¬¡¢¹õÈ±¥ï¥ó¥ì¥ó¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£IVE¥ì¥¤¤¬¹õÈ±¥Ü¥Ö¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤Ç°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä ¥ì¥¤¤Ï5·î16¡¢17Æü¤Ë¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026¡Ù