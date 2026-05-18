【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月19日の『うたコン』にて、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。曲目と放送内容が公開された。 ■曲目（アーティスト50音順） 「チャンピオーネ」ORANGE RANGE 「ドラマティック平凡」ORANGE RANGE 「ナイスだね」CUTIE STREET 「BEN」島津亜矢 「あゝ人生に涙あり」氷川きよし風輪 「旅でござんす おじゃる丸」氷川きよし 「ハナミズキ」一青窈 「星屑のス