【写真＆動画】佐久間大介＆岩本照の自撮りショット／岩本照の過去カバー／関連企業からの祝福の声 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。5月17日に誕生日を迎えた岩本照を祝福し、注目を集めている。 ■佐久間大介、岩本照の誕生日を愛たっぷりに祝福 佐久間は「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!!!!!!!」と投稿し、岩本との2ショットを公開。 写真には、黒シャツ姿でダブルピースし、ウインクを決める岩本