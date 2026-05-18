【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NEWSの新曲「KMK」が本日配信スタート。 小山、増田、加藤のイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークも公開された。 ■サウンドテーマは“ハイパーポップ”！アートワークも公開 “ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッ