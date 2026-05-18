これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆18日(月)これからの天気 高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。カラッとした空気に包まれて、洗濯物もよく乾きそうです。 降水確率は、夜にかけて各地とも0%となっています。今日も天気のくずれはないでしょう。 ◆18日(月)の予想最高気温 最高気温は、25～32℃の予想です。 阿賀町・長岡市・湯沢町では30℃を超