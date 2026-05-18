クマとみられる動物の目撃情報が相次いでいる広島市佐伯区では、18日からすべての小中学校で授業が再開されました。今月13日から休校が続いていた佐伯区の小学校では、保護者に付き添われながら、登校する児童の姿も見られました。■保護者「（子どもが）『クマ怖いね』と言ってるので、まだ不安」■保護者「週末が運動会なので、練習もできなくなるから早めに捕まってほしい」警察などによると、13日に佐伯区千同の住宅街でツキノ