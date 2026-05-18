日経225先物は11時30分時点、前日比1150円安の6万0890円（-1.85％）前後で推移。寄り付きは6万1660円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1825円）を下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた6万1820円を高値に下へのバイアスが強まり、中盤にかけて節目の6万1000円を割り込むと、6万0420円まで下落幅を広げる場面もみられた。終盤にかけてやや下げ渋る動きとなり、6万0900円辺りでの推移となっている。