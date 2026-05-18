18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万800円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万843.09円に対しては43.09円安。出来高は2万6967枚となっている。 TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比24.5ポイント安、現物終値比6.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60800-520