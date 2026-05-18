磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、警察は逮捕された男を現場に立ち会わせ、当時の詳しい状況を調べています。 18日午前9時に始まった実況見分は、磐越道の一部区間を通行止めにして行われました。逮捕された若山哲夫容疑者(68)本人に、当時の状況を説明してもらうなどして事故が起きた場所やその周辺を確認しました。 捜査関係者によりますと、警察は17日までに学校側から事故に関する資料の提出を受けた