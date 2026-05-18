17日午後、福山市で発生した山林火災は、鎮火のメドが立っておらず、現在も消火活動が続いています。山林火災が発生したのは、福山市赤坂町早戸です。火の勢いはおさまりつつありますが、鎮火のメドは立っていません。消防や警察によると、17日午後2時過ぎ、通行人から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。これまでに消防車35台などが出動し現在も消火活動が続いています。廃材を燃やしていた火が燃え広がったとみられ、少