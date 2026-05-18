北海道苫小牧市で、段ボールに火をつけてアパートの壁を壊したとして男が逮捕・送検されました。苫小牧では不審火が相次いでいて、警察が関連を調べています。建造物損壊の疑いで送検されたのは、札幌市白石区に住む竹内陸容疑者２６歳です。竹内容疑者は５月１４日、苫小牧市内のアパートの共同玄関で段ボールに火をつけ、壁などを壊した疑いがもたれています。苫小牧市内では５月１２日から１５日にかけ