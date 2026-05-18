サッカー明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は17日、ホームでヴィッセル神戸と対戦しました。 V・ファーレンは前半21分、山口の今シーズン初ゴールで先制しますがその後、立て続けに失点し、一時逆転を許してしまいます。 それでも前半終了間際、コーナーキックに反応したエドゥアルド。 ダイレクトボレーを叩き込み、試合を振り出しに戻して折り返し