弥彦村で、朝とれた枝豆を東京のイベントで販売しようと上越新幹線が使われました。 17日、JR新潟駅に運ばれて来たのは、弥彦村特産の極早生の枝豆『弥彦むすめ』です。その日の朝とれた枝豆を東京のイベントで販売するため、上越新幹線で輸送する取り組みで今年で2回目です。 『弥彦むすめ』は県内での消費が多く、首都圏の消費者に新鮮な枝豆を届けて販路を拡大したい狙いがあります。 ■弥彦村 本間芳之村長