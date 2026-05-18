全国の人気ラーメン店が一堂に会する「札幌ラーメンショー」が、先ほど大通公園で始まりました。およそ２週間にわたり各地のラーメンが楽しめます。大通公園で始まった「札幌ラーメンショー」は、今回で９回目の開催です。全国から初出店を含む１０店が出店していますが、５月２６日からは新たな１０店に入れ替わる２部構成となっています。全店舗一律１杯１０００円で楽しむことができます。