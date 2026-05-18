東京・渋谷で「渋谷・鹿児島おはら祭」が17日に開かれ、県出身者などが踊りを楽しみ、多くの人で賑わいました。（記者）「29回目の渋谷・鹿児島おはら祭が開かれている。鮮やかな衣装や音楽とともに渋谷は熱狂に包まれている」17日に開かれた「渋谷・鹿児島おはら祭」。踊りパレードには関東の県人会や高校の同窓会など61の踊り連が参加し、約2300人の踊り手がおはら節などに合わせて踊りを披露しました。（参加者）「毎