長崎市でのり面が崩壊した国道の通行止めが、18日朝に解除されました。 （近隣住民） 「喜んでいる。家族が病院に行かないといけないので」 全面通行止めとなっていたのは長崎市以下宿町の国道499号で、18日午前6時から片側交互通行に切り替えられました。 現場では5月9日、道路脇の のり面が高さ約27メートル、幅約20メートルにわたって崩れ、10日から全面通行止めとなっていました。 通行再開