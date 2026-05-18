アニメ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が劇場公開されることが決定した。あわせて特報映像が解禁となり、福田己津央監督は自身のXを更新し、裏話を語った。【動画】ラストの機体は！？公開された『ガンダムSEED』新作アニメ特報映像『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、『SEED F