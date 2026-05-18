お笑いコンビ・天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）が結成10周年を迎え、5月10日〜17日の1週間、『10周年企画 !!天才ピアニストWEEK!!かなり最高。〜 日頃の感謝を込めて、1週間さまざまな企画を実施します〜』を開催した。【写真多数】天才ピアニストの10周年ライブ大盛況ビューティー＆キュートなコンビビジュアルも大阪・なんばグランド花月、よしもと漫才劇場、よしもと道頓堀シアターなど複数の会場で感謝イベントを展