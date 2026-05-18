名古屋のきょうの予想最高気温は31℃と、2日連続の真夏日になる見込みです。 【写真を見る】｢まだ5月なのに…｣ 名古屋と岐阜は2日連続の真夏日？予想最高気温31℃ 高山は真夏並みの32℃予想 熱中症に注意 快晴の名古屋市内。日差しで気温がぐんぐん上昇し、午前11時20分までに、気温は28．9℃まで上がっているほか、岐阜県の神岡では30．4℃に達し、真夏日になっています。 「まだ5月なのに…」「きょうは半ズボン」 （街の人