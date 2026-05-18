4月に第1子出産を報告したフリーアナウンサーの久慈暁子（31）が17日、自身のインスタグラムを更新。出産直前まで夫でバスケットボール選手の渡邊雄太（現：千葉ジェッツ所属／31）を会場で応援していたことを明かし、“ふっくらおなか”での夫婦ショットや観客席で応援する姿などを披露した。【写真】出産前の“ふっくらおなか”姿で試合会場での夫婦ショットを披露した久慈暁子久慈は「2025-2026 シーズン お疲れさまでした