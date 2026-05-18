この記事をまとめると ■黄色い実線は「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味する ■黄色いセンターラインがあっても右折や店舗進入やUターンは原則として違反ではない ■「右折禁止」「転回禁止」などの標識がある場合はNGとなるので気をつけたい 黄色いセンターラインのある場所で右折やUターンはしてもいいの？ 人には超えてはならない一線というのがあるが、クルマの場合、超えてはならない一線となると、まず思い浮かぶの