Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）において、14日午後8時からEpisode8、9が配信された。バチェロレッテの旅はEpisode8で完結。Episode9ではバチェロレッテと最後に選ばれた男性の気になるその後が明かされた。【写真】イケメンがずらり…参加者男性が集結4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポー