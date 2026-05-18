TVS REGZAは、同社初だというワイヤレスイヤホン「RB-A1S」を2026年5月22日に発売する。長時間の装着でも疲れにくい設計耳の軟骨部分を挟んで固定する「イヤーカフ構造」を採用。片耳分のイヤホン本体の重さは約5.6グラムと軽量で、耳穴をふさがずに装着でき、音楽やドラマなどのコンテンツを再生しながら周囲の音も自然に取り込める。クリップ部にチタンを採用。安定した装着感と、挟み込みの圧力を分散させる「ワイドコンタクト