アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、7月15日に1stアルバム『One Step』をリリースすることが決定した。あわせて、大阪・東京でのリリースイベント開催と、全国7ヶ所を巡るグループ初のライブツアー『1st LIVE TOUR「One Step」』の開催も発表された。【写真】爽やか…！The Right LightメンバーソロカットThe Right Lightは、平均年齢16.8歳の6人組ボーイズグループで、昨年11月にデジタル配信シングル「