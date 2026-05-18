主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第5話が、きょう18日に放送される。それに先立って鷹臣の政策秘書・雫石を演じる山口馬木也のコメントが到着した。【番組カット】新たな仲間となるか…元西多摩市長本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナッ