9・10月シアタークリエで上演されるミュージカル『民王』のメインキャストが18日、解禁となった。【画像】どうなるのか気になる…ミュージカル『民王』ビジュアル本作は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年