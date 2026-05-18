俳優の鈴木一真（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショット写真を披露した。鈴木は「多忙を極める青木崇高くんがLAにやって来ました」と2ショットを公開。「限られた日程で時差ボケと戦いながらも、大谷さんの完封勝利やホームランを始め、LAを思いきりエンジョイしていました」と明かし、「その姿を見ていたら、僕もどこか旅に出たくなりました！」と伝えた。1987年にモデルデビューした鈴木は、95年