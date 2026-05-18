3人組グループ・NEWSの新曲「KMK」がきょう18日から配信スタートした。メンバー・小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキのイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークも公開された。【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。歌詞にはNEWS が歩んだヒ