モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。タイトなオフショル・ドレス姿を披露した。濃紺のオフショルダーのタイトドレス姿でポーズを取っている写真をアップし「@bibido_official」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「スタイルといい、色気といい…なんかもう極めちゃってますね」「満点美しい輝いてますプリンセス」「オフショルは最強でんなぁ」「貴族な