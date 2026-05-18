18日朝、大阪市中央区の西心斎橋で飲食店が入る建物など4棟が焼ける火事がありました。 ビルの隙間から激しく吹きあがる煙。 消防などによりますと午前7時過ぎ、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入る3階建ての建物の1階部分から出火し、消防車45台が出動して約2時間半後に火はほぼ消し止められましたが、隣接する建物にも延焼し、4棟約350平方メートルが焼けたということです。 けが人や逃げ遅れた人はい