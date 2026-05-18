アメリカでドローンなど軍事装備品を展示する世界最大級の見本市が開かれました。今年はAIを搭載した装備が注目されています。記者「AIを搭載したロボットがすでに戦場で歩いているということです」中西部ミシガン州デトロイトで開かれた世界最大級の軍事装備品の見本市。会場には▼人の代わりに戦地を偵察できる自律歩行型ロボットや、▼熱で人やドローンなどを検知するカメラなど、現在も続いている紛争ですでに使われているもの