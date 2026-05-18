けさ、大阪・ミナミの繁華街で火事がありました。激しく吹きあがる煙と炎。消防などによりますと、午前7時すぎ、大阪市中央区西心斎橋で、飲食店が入る3階建ての建物の1階部分から出火。隣接する建物にも延焼し、あわせて4棟、およそ350平方メートルが焼けたということです。今のところ、この火事によるけが人や逃げ遅れた人はいませんが、近くのホテルからは寝間着姿で避難する人がいるなど、現場は一時、騒然としました。