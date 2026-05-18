人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、Prime Videoで独占配信中。グローバルに活躍するシリーズ史上最年少26歳のトリリンガルのモデル・インフルエンサー・平松里菜をめぐって熾烈な争いを繰り広げつつもさわやかな友情を築いた7人の参加男性を直撃。共同生活の裏側や気になるあのシーンの心境など動画インタビューを実施した。【動画】【バチェロレッテ４】仲良し７人組で座談会を開催！男性たちの