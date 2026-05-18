アメリカ政府は先週の米中首脳会談を受け、中国側が新たに年間およそ2兆7000億円規模のアメリカ産農産物を購入することに合意したと発表しました。ホワイトハウスは17日、先週の中国での米中首脳会談を受け、中国側が新たに2028年まで毎年少なくとも170億ドル＝およそ2兆7000億円規模のアメリカ産農産物を購入することに合意したと発表しました。これらは中国が去年合意していたアメリカ産大豆の購入とは別枠だとしています。今回