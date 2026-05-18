【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いファルス通信は１７日、米国との戦闘終結に向けた交渉に関し、イランが米国から５項目の条件を示されたと伝えた。濃縮ウラン４００キロの米国移送や、核施設を１か所に限定することが盛り込まれているという。イランの要求との隔たりは多く、戦闘再開の現実味も強まっている。水面下の交渉では、米国側が４月の戦闘停止合意後、イランに戦