◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が、今季8度目の先発マウンドで7回1失点の好投を披露しました。ここまで4連勝としていたドジャース。日本時間18日に行われたエンゼルスとの3戦目には、佐々木投手が先発登板します。この日はヒットをわずか4本に抑えるなど、自身メジャー最長となる7イニングを投げ、1失点。奪った三振の数も自身メジャー最多となる8つとなりまし