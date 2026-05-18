ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（61）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一般財団法人を設立したことを発表した。Xでは「このたび、『一般財団法人RESTARTJAPAN財団』を設立いたしました」と発表。「M'sFRIENDSで続けてきたチャリティー活動の想いを受け継ぎ、22歳以下の学生を対象とした奨学金給付などを通じて、将来を担う若者たちを支援してまいります」と説明した。「M'sFRIENDS」は前田と有志による2005