アメリカのトランプ大統領はイランに対して「急ぐべきだ、さもないと何も残らないことになる」とSNSに投稿し、戦闘終結に向け譲歩を迫りました。トランプ氏は投稿で「イランにとって時計の針は刻一刻と進んでいる。彼らは急ぐべきだ」としたうえで、「さもないと何も残らないことになる。時間厳守だ！」と圧力をかけました。また、アメリカのニュースサイト「アクシオス」との電話インタビューでは、「合意を望んでいる」としなが