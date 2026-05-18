愛知県岡崎市で、特産の「水ナス」の出荷が最盛期を迎えています。水分が多く、アクが少ないため生のまま食べられる水ナス。生産者の高齢化などの影響を受け、去年から県内で唯一、岡崎市の平井紀晃さんのハウスでのみ栽培されています。生産者の平井さん：「漬物が一番いいと思いますけど、油もとても相性がよく、天ぷら、唐揚げ、フライ、すべておいしくいただけます」例年通り品質の良い水ナスに育ち、およそ13トンが名古