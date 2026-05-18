世界陸連（WA）のコンチネンタルツアーで最もランクが高いゴールドに格付けされているセイコーゴールデングランプリが5月17日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催。東京2025世界陸上で2冠（男子200mと4×100mリレー）のノア・ライルズ（アメリカ）ら世界のトップアスリートも出場し大会を盛り上げました。男子3000mでは森凪也選手（Honda/中央大学OB）が、7分38秒98の日本新記録を樹立しました。従来の記録は2014年に大迫