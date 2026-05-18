女優、タレントの二瓶有加（30）が、18日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「ヤングジャンプ」で、志田音々、新谷姫加とともに表紙グラビアを飾っている二瓶は「ヤングジャンプのオフショットです海が本当にきれいだったーデジタル写真集も発売中です！！ぜひ！！」と呼びかけ、ガウンからビキニがのぞくショットや、背中が大きく開いた衣装のショットなどオフショットを披露した。フォ