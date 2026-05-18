Photo: SUMA-KIYO 2025年4月9日の記事を編集して再掲載しています。ボディバッグやサコッシュなど、小さめのバッグを使うことが多い筆者。必要なものだけをすっきり収納できるコンパクトさが気に入っているのですが、出先で買い物をしたときなど、荷物が増えて困ることもあります。そんなとき、お店の紙袋や手提げタイプのエコバッグでは、手が疲れてしまうんです…。手が疲れない買い物バッ