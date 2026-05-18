お耳の掃除をさせてくれたお利口さんのみにらくんには、ご褒美としておやつをプレゼント。おやつを見つけるとすぐさまかぶりつき、必死に食べています。 その後みにらくんの我慢の限界が来て、投稿者さんの腕から脱出しようとウネウネ体を動かしたんだそう。すると、必死に体を伸ばしたせいかまるで「リクライニング」するように、みにらくんが後ろ方向にバイーンと体を倒すような動作をしたといいます。 なんとか続