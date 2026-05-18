水抜き穴の中から顔を出していた小さな子猫を保護した投稿者さま。最初は怯えながらも次第に甘えるようになっていき……。運命的な出会いから幸せ溢れる日々の成長記録は、再生数が297万回を突破し、「可愛すぎます」「これからも元気で幸せに過ごしてね」などの声が寄せられました！ 【動画：『穴の中にいた子猫』との運命的な出会いから４年…立派に成長した『現在の様子』】 水抜き穴の中で見つけた小さな子猫 Instagra