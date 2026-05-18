毎日がんばる自分をケアするために、美容グッズを取り入れたい！ そんな人におすすめなのがプチプラで手軽に試せる【3COINS（スリーコインズ）】のコスパ抜群な美容アイテム。顔はもちろん、頭部や指先など、様々な部分に対応した魅力的なラインナップが登場しています。今回は、スリコで880円以下で購入できて、お値段以上の価値を感じられそうなケアアイテムをご紹介します。 心地よい刺激のスカルプブラシ 【3C