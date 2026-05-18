猫の『終活』で決めておきたいこと4選 1.医療方針を決める 家で飼われている猫の多くは、なんらかの病気が原因で亡くなるといわれています。そのため、終活では、あらかじめ医療方針を決めておくことが非常に大切です。 具体的には、「どこの病院に行くのか」「どのような治療をするのか」といった内容です。とくに、延命治療と緩和ケアのどちらを選ぶかで悩むケースが少なくありません。回復の見込みがな