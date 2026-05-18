「優しい夫なのに、どうしてこんなに疲れるんだろう？」筆者の知人Aさんの夫は、いつも穏やかで機嫌の良い人。一見、理想的なパートナーに思えますが、なぜかAさんの日々はいつもドタバタで心休まることがありません。その理由は、夫の「優しさ」の質にありました。 幸せな日々 Aさんは結婚5年目で3才の子どもを育てるワーキングマザー。昔から家事は不得意な方で、それは母になった今も変わりませ