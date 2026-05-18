レースの暖簾（のれん）ごしに飼い主さんにじっと熱い視線を送る柴犬がSNSで話題になっている。 【写真】「隠れているつもり？」目力が強すぎるワンちゃん そんな愛らしくも圧の強い姿を見せたのはふう太くん。 投稿された動画には、ふう太くんが暖簾越しに飼い主さんをロックオンしている様子が。隠れているつもりかもしれないが、熱い視線がビシビシ…その独特すぎるおねだりスタイルと期待に満ちた表情が「目力がすご